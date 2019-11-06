Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
AlptraumJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 20: Alptraum
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die junge Larissa Popova wird mit Hämatomen sowie Nasen- und Schienbeinbruch, die sie sich angeblich bei einem Treppensturz zugezogen hat, ins Krankenhaus eingeliefert. Martina Behrend ist misstrauisch - zu Recht, wie sich später herausstellt. Währenddessen müssen Dr. Siegk und Dr. Brotesser die immer schlimmer werdenden Bauchschmerzen von Regine Porst behandeln. Die Ärzte stehen vor einem medizinischen Rätsel ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1