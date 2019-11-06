Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 21vom 06.11.2019
Wo die Liebe hinfällt

Wo die Liebe hinfällt

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 21: Wo die Liebe hinfällt

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Pianist Hajo Stamberg muss der Notaufnahme nach seinem Armbruch einen zweiten Besuch abstatten: Der eingegipste Arm schmerzt unerträglich. Dr. Pacek öffnet den Gips und sieht seine schlimmste Befürchtung bestätigt: Gasbrand ... Dr. Carstens und OP-Schwester Eike haben ein aufregendes Wochenende auf seinem Boot verbracht. Während Eike im siebten Himmel schwebt, denkt Dr. Carstens mit äußerst unguten Gefühlen an die Liebesnacht zurück ... Rechte: Sat.1

