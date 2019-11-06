Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 23vom 06.11.2019
Liebesschmerz

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 23: Liebesschmerz

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Annika Schütz operiert werden soll, bemerkt der Anästhesist, dass seine Patientin schwanger ist. Das überrascht auch Annikas Lebensgefährtin Sigrid. Die Frauen wollten in Dänemark heiraten, von einem Baby war nicht die Rede ... Die Schauspielerin Miriam Grey ist verzweifelt: Morgen hat sie ein wichtiges Casting, und ausgerechnet jetzt hat sie sich böse geschnitten ... Rechte: Sat.1

