Staffel 3Folge 24vom 06.11.2019
Sehnsucht nach LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Sehnsucht nach Liebe
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Drei Wochen vor dem Geburtstermin wird Eva Rolf mit starken Schmerzen eingeliefert. Anästhesistin Martina Behrend und Dr. Julia Siegk sorgen sich um das Leben des Babys: Die Nabelschnur hat sich um dessen Hals gelegt! OP-Schwester Eike kann nicht begreifen, dass Dr. Carstens an einer Fortsetzung ihrer Affäre nicht interessiert ist. Keine klaren Worte, keine deutliche Ablehnung bringen die junge Frau zur Vernunft. Schließlich reißt Dr. Carstens der Geduldsfaden ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12