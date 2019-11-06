Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 24vom 06.11.2019
Joyn Plus
Sehnsucht nach Liebe

Sehnsucht nach LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 24: Sehnsucht nach Liebe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Drei Wochen vor dem Geburtstermin wird Eva Rolf mit starken Schmerzen eingeliefert. Anästhesistin Martina Behrend und Dr. Julia Siegk sorgen sich um das Leben des Babys: Die Nabelschnur hat sich um dessen Hals gelegt! OP-Schwester Eike kann nicht begreifen, dass Dr. Carstens an einer Fortsetzung ihrer Affäre nicht interessiert ist. Keine klaren Worte, keine deutliche Ablehnung bringen die junge Frau zur Vernunft. Schließlich reißt Dr. Carstens der Geduldsfaden ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen