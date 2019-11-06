Staffel 3Folge 25vom 06.11.2019
Die kurze Affäre zwischen OP-Schwester Eike und Oberarzt Dr. Carstens findet ein tragisches Ende: Nach einem letzten Streit scheint Eike endlich zur Vernunft zu kommen - sie möchte ihren Geliebten nur noch einmal umarmen. Dr. Carstens tut ihr den Gefallen, was er Sekunden später bitter bereut. Urplötzlich zieht Eike ein Messer hervor und rammt es ihm immer wieder in den Bauch. Blutüberströmt bricht Carstens zusammen. Dr. Scheu und Dr. Pacek operieren ihren Kollegen sofort ... Rechte: Sat.1
