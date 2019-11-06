Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 26vom 06.11.2019
Falscher Verdacht

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 26: Falscher Verdacht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Fahrer eines Geldtransporters werden nach einem Überfall in die Notaufnahme eingeliefert. Während Jahnke nur einen Streifschuss davongetragen hat, ringt sein Kollege Keller mit dem Tod. Unterdessen bekommt Anästhesistin Martina Behrend überraschend Besuch von ihrem Bruder Marcel. Der sitzt wegen eines Drogendelikts im Gefängnis und hat sich bei einem Freigang eine Kugel eingefangen ... Rechte: Sat.1

