Staffel 3Folge 26vom 06.11.2019
Falscher VerdachtJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Falscher Verdacht
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Fahrer eines Geldtransporters werden nach einem Überfall in die Notaufnahme eingeliefert. Während Jahnke nur einen Streifschuss davongetragen hat, ringt sein Kollege Keller mit dem Tod. Unterdessen bekommt Anästhesistin Martina Behrend überraschend Besuch von ihrem Bruder Marcel. Der sitzt wegen eines Drogendelikts im Gefängnis und hat sich bei einem Freigang eine Kugel eingefangen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12