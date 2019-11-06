Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die zweite Chance

Die zweite ChanceJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 3: Die zweite Chance

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Autounfall wurde die drogensüchtige Tanja Bluhm schwer verletzt. Dr. Schaller und Dr. Carstens erzählt Tanja, sie sei von ihrem Freund Tobias die Treppe hinuntergestoßen worden, weil der verhindern wollte, dass sie weiter auf den Strich geht. Tanja hat damit aber ihren Heroinkonsum finanziert. Nach der Erstversorgung drängt die 19-Jährige auf ein Gespräch mit Oberschwester Gisela. Sie beschwört Tanja, ihre abgebrochene Therapie erneut in Angriff zu nehmen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen