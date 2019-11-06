Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Die zweite Chance
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem Autounfall wurde die drogensüchtige Tanja Bluhm schwer verletzt. Dr. Schaller und Dr. Carstens erzählt Tanja, sie sei von ihrem Freund Tobias die Treppe hinuntergestoßen worden, weil der verhindern wollte, dass sie weiter auf den Strich geht. Tanja hat damit aber ihren Heroinkonsum finanziert. Nach der Erstversorgung drängt die 19-Jährige auf ein Gespräch mit Oberschwester Gisela. Sie beschwört Tanja, ihre abgebrochene Therapie erneut in Angriff zu nehmen ... Rechte: Sat.1
