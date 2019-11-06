Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Schrecklicher Irrtum
Weil in der Kleingartenanlage immer wieder eingebrochen wurde, hat sich Gartenbesitzer Ewald Hinze zur Abschreckung eine Waffe besorgt. Als er den jungen Timo Schult für einen Einbrecher hält, gibt er einen Schuss ab - und trifft ihn in den Rücken. Die Ärzte fürchten, dass der Junge gelähmt bleiben könnte. Mit dieser Nachricht wird Timos Vater Jochen Schult konfrontiert, als er in die Notaufnahme geeilt kommt - seinen besten Freund, Gartennachbar Ewald Hinze, im Schlepptau ... Rechte: Sat.1
