Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Sport ist Mord
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hockeyspielerin Katharina hatte eine schmerzhafte Begegnung mit einem Ball. Absenderin des Geschosses war ihre Gegnerin Britta, die statt des Tores Katharinas Kopf getroffen hat. Als Katharina in der Notaufnahme plötzlich zusammenbricht, diagnostiziert Dr. Riedhoff innere Blutungen - eine sofortige Operation ist nötig. Inzwischen ist Trainer Lothar Menge in der Notaufnahme eingetroffen. Er hat den Verdacht, dass Britta ihre Gegnerin absichtlich treffen wollte ...
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
