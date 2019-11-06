Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Sport ist Mord

Sport ist MordJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 6: Sport ist Mord

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hockeyspielerin Katharina hatte eine schmerzhafte Begegnung mit einem Ball. Absenderin des Geschosses war ihre Gegnerin Britta, die statt des Tores Katharinas Kopf getroffen hat. Als Katharina in der Notaufnahme plötzlich zusammenbricht, diagnostiziert Dr. Riedhoff innere Blutungen - eine sofortige Operation ist nötig. Inzwischen ist Trainer Lothar Menge in der Notaufnahme eingetroffen. Er hat den Verdacht, dass Britta ihre Gegnerin absichtlich treffen wollte ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen