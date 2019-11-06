Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Auf Leben und Tod

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 7: Auf Leben und Tod

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Überfall auf ein Squashcenter, in dem die Schülerin Dagmar Felber jobbt, wird sie durch Messerstiche schwer verletzt. Während die zwei Räuber mit der Kasse als Beute fliehen, kämpfen in einer dramatischen Operation Dr. Scheu und Dr. Carstens um ihr Leben. Endlich können sie Dagmars Mutter, die völlig geschockt vor dem OP gewartet hat, Entwarnung geben. Dagmar wird überleben. Allerdings hat die Verletzung tragische Folgen: Die Patientin wird querschnittsgelähmt bleiben. Rechte: Sat.1

