Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Ein schwerer Schlag
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit Verdacht auf Nierenkolik wird Inga Hallstein in die Notaufnahme gebracht. Doch die Röntgenaufnahmen zeigen etwas anderes: Die Hauptschlagader verkalkt, und Frau Hallstein muss dringend operiert werden. Doch Herr Hallstein, ein Internist, bezweifelt Dr. Schallers Diagnose - er selbst ist sicher, dass seine Frau unter Nierenkoliken leidet. Als ihm Dr. Schaller anhand der Röntgenbilder seine Fehldiagnose nachweist, erleidet Hallstein einen Herzinfarkt ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12