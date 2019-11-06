Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Ein schwerer Schlag

Folge 8: Ein schwerer Schlag

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit Verdacht auf Nierenkolik wird Inga Hallstein in die Notaufnahme gebracht. Doch die Röntgenaufnahmen zeigen etwas anderes: Die Hauptschlagader verkalkt, und Frau Hallstein muss dringend operiert werden. Doch Herr Hallstein, ein Internist, bezweifelt Dr. Schallers Diagnose - er selbst ist sicher, dass seine Frau unter Nierenkoliken leidet. Als ihm Dr. Schaller anhand der Röntgenbilder seine Fehldiagnose nachweist, erleidet Hallstein einen Herzinfarkt ... Rechte: Sat.1

