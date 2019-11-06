Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Kurzschluss

Folge 9: Kurzschluss

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit einem Sprung vom Dach seines Hauses wollte sich der 28-jährige Klaus Wiesner das Leben nehmen, doch er hat überlebt und wird von Dr. Carstens und Dr. Scheu operiert. Wiesners Freundin Monika kann die Verzweiflungstat nicht verstehen - schließlich wollten Klaus und sie heiraten. Der Abschiedsbrief gibt ihr die Antwort: Wiesner ist HIV-positiv. Derweil hat Dr. Carstens eine lebensgefährliche innere Kopfverletzung bei ihm festgestellt, eine erneute Operation ist notwendig ... Rechte: Sat.1

