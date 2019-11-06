Staffel 5Folge 1vom 06.11.2019
HerzensangelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Herzensangelegenheit
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das alphateam fragt sich, wer nach dem Abgang von Dr. Gassner neuer Chefarzt wird. Nebenbei haben die Mediziner noch mit etlichen Privatproblemen zu kämpfen und müssen sich um ihre Patienten kümmern. So z. B. um Familie Lemke, die nach einem schweren Autounfall Dr. Scheus Hilfe braucht. Doch die Behandlung gestaltet sich ungeahnt kompliziert: Mutter Lemke, eingefleischte Zeugin Jehovas, lehnt aus religiösen Gründen die dringend nötige OP ihrer Tochter ab ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1