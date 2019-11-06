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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 10vom 06.11.2019
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Mitten ins Leben

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 10: Mitten ins Leben

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Familiendrama in der Notaufnahme: Dörte Ziegler hat einen Magendurchbruch erlitten. Die Tatsache, dass sich ihr Mann Peter mit einer jungen Geliebten vergnügt, hat ihre Gesundheit zerrüttet. Doch Peter bekommt die Quittung: Dörte gibt ihm endgültig den Laufpass, und als seine Freundin Mara auch nichts mehr von ihm wissen will, erleidet er einen Herzinfarkt... Traurige Gewissheit für Martina Behrend: Sie ist HIV positiv. Sie bittet Dr. Voss, sie trotzdem weiter arbeiten zu lassen ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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