Staffel 5Folge 11vom 06.11.2019
Falscher HeldJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 11: Falscher Held
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die junge Türkin Ayse behauptet in der Öffentlichkeit, von ihrem Klassenkameraden Karsten vergewaltigt worden zu sein. Als ihr Bruder Selim von dem Vorfall hört, fordert dieser Karsten zu einem folgenschweren Zweikampf heraus ... Mukoviszidose-Patient Fabian Leschner weiß, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Die verbleibende Zeit will er ohne Ärzte, nur mit seiner Freundin Valerie, verbringen. Er bittet Andreas Schenk, den Beatmungsschlauch zu entfernen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6