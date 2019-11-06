Staffel 5Folge 13vom 06.11.2019
Der OnkelJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Der Onkel
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als die Nieren der kleinen Sophia Fischer ihre Dienste versagen, müssen ihre Eltern Jennifer und Philip Blut spenden. Dabei kommt heraus, dass Philip gar nicht Sophias Vater sein kann. Jennifer gibt schließlich ihr schreckliches Geheimnis preis. Zur gleichen Zeit lassen sich die beiden Lausbuben Sven und Moritz im Museum einschließen, wo sie allerhand Unsinn treiben. So probiert Moritz auch einen alten Ritterhelm, der sich dann dummerweise nicht mehr abnehmen lässt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6