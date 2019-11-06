Staffel 5Folge 14vom 06.11.2019
Väter und SöhneJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Väter und Söhne
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
War es ein Selbstmordversuch oder doch ein Unfall, als der erst fünfjährige Peter aus dem Fenster sprang? Taxifahrer Schill, der den Jungen findet, glaubt nicht an ein Versehen und macht der allein erziehenden Mutter Jutta schwere Vorwürfe ... Nikolaus Kamenke hat Aids im Endstadium. Sein Freund Karim, der ihn lange Jahre aufopferungsvoll gepflegt hat, ist bei ihm. Nikolaus' Vater hat dafür kein Verständnis - in seinen Augen hat Karim Schuld an dem Schicksal seines Sohnes ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1