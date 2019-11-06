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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 14vom 06.11.2019
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Väter und Söhne

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 14: Väter und Söhne

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

War es ein Selbstmordversuch oder doch ein Unfall, als der erst fünfjährige Peter aus dem Fenster sprang? Taxifahrer Schill, der den Jungen findet, glaubt nicht an ein Versehen und macht der allein erziehenden Mutter Jutta schwere Vorwürfe ... Nikolaus Kamenke hat Aids im Endstadium. Sein Freund Karim, der ihn lange Jahre aufopferungsvoll gepflegt hat, ist bei ihm. Nikolaus' Vater hat dafür kein Verständnis - in seinen Augen hat Karim Schuld an dem Schicksal seines Sohnes ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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