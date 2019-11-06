Staffel 5Folge 15vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Das Wiedersehen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Schwester Lisa macht eine Entdeckung, die ihr Leben verändert: Der alkoholkranke Walter Leufen entpuppt sich als ihr lange verschollener Vater. Sie überschüttet ihn mit Vorwürfen, kann ihre Gefühle aber dann doch nicht zurückhalten. Leufen, froh wieder eine Tochter zu haben, gelobt Besserung ... Doris Malek rettet ihre blinde Schwester Rebecca und wird schwer verletzt eingeliefert. Rebecca behauptet, das Opfer einer Vergewaltigung zu sein. Sagt sie die Wahrheit ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1