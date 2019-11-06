Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Licht und Schatten

Licht und SchattenJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Licht und Schatten

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Freude, endlich ihren Vater Walter wiederzuhaben, ist so groß, dass Lisa jede freie Minute mit dem alkoholkranken Mann verbringt. Dabei vernachlässigt sie ihre Arbeit aufs Gröbste - ein Zustand, der Oberschwester Gisela nicht verborgen bleibt. Währenddessen hat PJler Andreas Schenk damit zu kämpfen, dass die Patientin Lara gestorben ist. In seiner Verzweiflung überlegt er, seine Ausbildung hinzuschmeißen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen