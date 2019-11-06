Staffel 5Folge 16vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Licht und Schatten
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Freude, endlich ihren Vater Walter wiederzuhaben, ist so groß, dass Lisa jede freie Minute mit dem alkoholkranken Mann verbringt. Dabei vernachlässigt sie ihre Arbeit aufs Gröbste - ein Zustand, der Oberschwester Gisela nicht verborgen bleibt. Währenddessen hat PJler Andreas Schenk damit zu kämpfen, dass die Patientin Lara gestorben ist. In seiner Verzweiflung überlegt er, seine Ausbildung hinzuschmeißen ... Rechte: Sat.1
