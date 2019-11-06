Staffel 5Folge 17vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Gewitter
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein heftiges Gewitter sorgt für einige Turbulenzen in der Notaufnahme: Während Oberpfleger Brenneke hektisch nach seiner verloren gegangenen Nichte Tanja sucht, muss das Team ein paar Notfälle versorgen. So zum Beispiel auch den bei einem Autounfall verletzten Schausteller Alfons Köster. Als der hört, dass sein Sohn Raffael auf Grund seines Gesundheitszustandes den nächsten Termin absagen will, erleidet Herr Köster aus Sorge um sein Kettenkarussell einen Herzinfarkt ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6