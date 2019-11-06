Staffel 5Folge 18vom 06.11.2019
Mit anderen AugenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Mit anderen Augen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als der erst zehnjährige Timo schwer verletzt nach einem Autounfall eingeliefert wird, ahnt Dr. Fichtel noch nicht, dass sein Vater, ihr ehemaliger Dozent Prof. Dr. Becker, das Unglück völlig angetrunken verursacht hat. Becker sühnt diese Tat auf eigene Weise ... Die alternde Seiltänzerin Rita Gross ist beim Üben in der Küche unglücklich gefallen und erlitt eine Wirbelsäulenfraktur. Die Dame wird nie mehr auf dem Seil tanzen können - ihr Mann Mario ist geschockt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1