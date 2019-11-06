Staffel 5Folge 19vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Alles Liebe oder Was?!
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als Lars Momsen nach einem Selbstmordversuch eingeliefert wird, sieht sich Dr. Scheu zum Coming Out gezwungen, denn Lars ist sein Ex-Lover. Lars' Ehefrau Peggy - mit den ungeahnten Gefühlen ihres Mannes konfrontiert - ist fassungslos ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
