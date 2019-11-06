Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Lasst mir mein KindJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Lasst mir mein Kind
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Oberschwester Gisela versucht, Inga Kessler zu helfen, die mit ihrer kleinen Tochter einen Autounfall hatte. Inga ist Ex-Junkie und hat ihre Tochter Lena ohne Erlaubnis aus dem Heim geholt - jetzt befürchtet sie, dass sie Lena niemals zu sich nehmen darf. Ruth Scholz, die Heimleiterin, hat berechtigte Argumente gegen die junge Mutter ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6