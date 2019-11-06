Staffel 5Folge 21vom 06.11.2019
Das AttentatJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Das Attentat
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Einlieferung des Staatssekretärs Dr. Kilb, der während eines Wahlkampfauftritts angeschossen wurde, löst in der Notaufnahme gehörigen Wirbel aus. Kilbs persönlicher Referent Kunze setzt mit aller Härte durch, dass sein Chef mit äußerster Priorität behandelt wird. Auf sein Betreiben muss sogar der stellvertretende Klinikchef Prof. Emmerich antreten. Als ein Sicherheitsbeamter in Panik auf einen Paparazzo schießt, trifft der Querschläger einen Unbeteiligten ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6