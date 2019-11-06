Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 21vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Attentat

Das AttentatJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 21: Das Attentat

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Einlieferung des Staatssekretärs Dr. Kilb, der während eines Wahlkampfauftritts angeschossen wurde, löst in der Notaufnahme gehörigen Wirbel aus. Kilbs persönlicher Referent Kunze setzt mit aller Härte durch, dass sein Chef mit äußerster Priorität behandelt wird. Auf sein Betreiben muss sogar der stellvertretende Klinikchef Prof. Emmerich antreten. Als ein Sicherheitsbeamter in Panik auf einen Paparazzo schießt, trifft der Querschläger einen Unbeteiligten ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen