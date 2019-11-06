Staffel 5Folge 22vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Lydia Laumann will ihren Schwiegervater Franz ins Altenheim abschieben. Ein explodierter Gasherd ist nun der willkommene Anlass, Franz als senil abzustempeln. Mit Hilfe von Dr. Fichtel kann der geistig völlig gesunde Franz Lydia jedoch in die Schranken weisen. Gaby Schneider hat eine Überdosis Tabletten genommen, um ihren Ex-Mann, den Polizisten Martin, zurückzugewinnen. Doch der will in Zukunft in Ruhe gelassen werden. Da dreht Gaby durch und entwendet seine Dienstwaffe ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6