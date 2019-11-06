Staffel 5Folge 24vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Joanna
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach einem Treppensturz wird die kleine Laura in die Notaufnahme gebracht. Dr. Brotesser stellt einen lebensgefährlichen Milzriss fest, bei der Operation entdeckt Martina Behrend außerdem Hämatome. Wurde Laura geschlagen? Ihre Eltern verdächtigen sofort das Aupairmädchen Joanna. Der missglückte Selbstmörder Konstantin hat seinen Abschiedsbrief an eine Romana Hansen adressiert - doch die kennt den Mann überhaupt nicht. Die Worte des Briefes sind ihr allerdings seltsam vertraut ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1