Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 25vom 06.11.2019
Schwere Entscheidung

Folge 25: Schwere Entscheidung

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Erst vor kurzem hat sich der Ballett-Tänzer Steve Santander mit einer eigenen Tanzschule selbstständig gemacht. Umso größer ist die Katastrophe, als ihm sein Knie zu schaffen macht, zumal er sich eine Operation nicht leisten kann, da er nicht versichert ist. Dr. Voss will Santander trotzdem helfen ... Die schwangere Olga und ihre Schwiegermutter sind während eines Streits schlimm gestürzt. In ihrer Auseinandersetzung ging es um das ungeborene Kind, das geistig behindert ist ... Rechte: Sat.1

