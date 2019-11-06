Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 26vom 06.11.2019
Stille Nacht

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 26: Stille Nacht

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Journalistin Corinna Christ kennt keinen Feiertag - auf der Suche nach einer rührseligen Geschichte durchforstet sie die Notaufnahme. Schließlich wird sie auch fündig: Die kleine Nadine, die sich Verbrennungen zugezogen hat, leidet sehr unter der Trennung vom Vater, bei dem sie bislang wohnte. Unterdessen wird der farbige Muongo M'Beti mit einer Knieverletzung eingeliefert. Doch das ist nicht sein einziges Problem - der rassistische Vater seiner Freundin hasst ihn ... Rechte: Sat.1

