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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
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Angst vor der Wahrheit

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 3: Angst vor der Wahrheit

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das überarbeitete Team wartet sehnlichst auf die Rückkehr von Dr. Schaller und Dr. Carstens. Gisela versucht, die Tochter von Heidi Schaller anzurufen, aber dort ist immer besetzt. Dann erreicht ein Fax die Notaufnahme: Dr. Carstens und Dr. Schaller sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen ... Lars ist mongoloid und wird nach einer Schlägerei eingeliefert. Seine Mutter bestreitet, dass er sich geschlagen hat, auch die Ärzte bezweifeln das ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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