Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
Angst vor der WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Angst vor der Wahrheit
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das überarbeitete Team wartet sehnlichst auf die Rückkehr von Dr. Schaller und Dr. Carstens. Gisela versucht, die Tochter von Heidi Schaller anzurufen, aber dort ist immer besetzt. Dann erreicht ein Fax die Notaufnahme: Dr. Carstens und Dr. Schaller sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen ... Lars ist mongoloid und wird nach einer Schlägerei eingeliefert. Seine Mutter bestreitet, dass er sich geschlagen hat, auch die Ärzte bezweifeln das ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1