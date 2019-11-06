Staffel 5Folge 4vom 06.11.2019
Der NeueJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Der Neue
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kaum sind die Ärzte von der Beerdigung von Dr. Carstens und Dr. Schaller zurückgekehrt, wartet schon der erste Patient auf sie: Ein Profi-Taucher wäre fast ertrunken. Doch er hatte Glück, denn einer der Anwesenden hat einen fachgerechten Luftröhrenschnitt vorgenommen. Sein Retter ist niemand anders als der neue Chefarzt Dr. Robert M. Voss. Im alphateam schlägt der ehemalige Bundeswehr-Arzt einen ausgesprochen zackigen Ton an ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6