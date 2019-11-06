Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
AbgründeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Abgründe
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Zusammenarbeit mit Dr. Voss wird von den einzelnen Kollegen verschieden aufgenommen. Während sich die Damen über den charmanten Junggesellen freuen, kommen einige männliche Kollegen nicht so gut mit ihm zurecht. Dr. Brotesser und Barbara sind mit der Patientin Seeger beschäftigt. Sie will sich nur operieren lassen, wenn ihr die Ärzte versprechen, dass ihre Tochter Vera keinen Kontakt zu ihrem Vater hat, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6