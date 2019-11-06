Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Abgründe

AbgründeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 5: Abgründe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Zusammenarbeit mit Dr. Voss wird von den einzelnen Kollegen verschieden aufgenommen. Während sich die Damen über den charmanten Junggesellen freuen, kommen einige männliche Kollegen nicht so gut mit ihm zurecht. Dr. Brotesser und Barbara sind mit der Patientin Seeger beschäftigt. Sie will sich nur operieren lassen, wenn ihr die Ärzte versprechen, dass ihre Tochter Vera keinen Kontakt zu ihrem Vater hat, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen