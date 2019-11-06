Staffel 5Folge 6vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Schneller, höher, weiter...
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Freude über einen großen Lotto-Gewinn löst bei Lutz Probst einen Herzinfarkt aus. Als Lutz nach der Operation erwacht, ist sein Bett bereits von der offenbar geldgierigen Verwandtschaft umstellt ... Für Triathletin Kerstin Schmittke kommt nach einem Milzriss jede Hilfe zu spät: Sie stirbt unmittelbar nach der Operation. Ihr Trainer Werner Lohmann gesteht, dass Kerstin gedopt war ... Welche Herausforderungen muss das Team noch bewältigen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6