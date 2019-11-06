Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
Das GeständnisJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 7: Das Geständnis
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Es sieht so aus, als hätte Dr. Brotesser endlich eine passende Internistin gefunden. Bei der Versorgung eines Selbstmordkandidaten hilft ihm die Bewerberin Dr. Fichtel mit viel Umsicht. Für ihn ist sie die Richtige für den Posten. Währenddessen spielt sich im OP ein Drama ab: Patientin Anna hat eine seltene Blutgruppe. Leider steckt der Kurier mit den Blutkonserven im Stau fest ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6, Season 8-10: Sat.1