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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
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Das Geständnis

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 7: Das Geständnis

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Es sieht so aus, als hätte Dr. Brotesser endlich eine passende Internistin gefunden. Bei der Versorgung eines Selbstmordkandidaten hilft ihm die Bewerberin Dr. Fichtel mit viel Umsicht. Für ihn ist sie die Richtige für den Posten. Währenddessen spielt sich im OP ein Drama ab: Patientin Anna hat eine seltene Blutgruppe. Leider steckt der Kurier mit den Blutkonserven im Stau fest ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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