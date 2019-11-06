Staffel 5Folge 8vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 8: Vollmond
47 Min.Ab 6
Es ist eine fantastische Vollmondnacht. Veronika erlebt den Zauber am eigenen Leib: Lisa schneidet ihr die Haare - schon sitzt die Frisur perfekt. So kann sie Fotos für ihre Kontaktanzeige machen lassen. Leider wird der Bogen, den sie an die Zeitung schickt, von den anderen versehentlich für eine Bewerbung gehalten. Der Restaurantkritiker Richard Sobeck stirbt fast an einer Lebensmittelvergiftung. Dr. Fichtel reagiert an ihrem ersten Arbeitstag panisch auf die Komplikationen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6