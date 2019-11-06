Staffel 5Folge 9vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: Bisse und Küsse
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dr. Pacek verarztet seinen Studienkollegen Peter, der sich bei der Gartenarbeit einen Finger abgesägt hat. Dabei wundert er sich über den sauberen Schnitt, bis Peter ihm schließlich die Wahrheit sagt: Er hat sich die Verletzung selbst zugefügt, um von der Versicherung zu kassieren ... Heike, die am nächsten Tag heiraten will, hat den Ehering, der im Dessert versteckt war, verschluckt. Dr. Fichtel weiß schon, wie er das Schmuckstück wieder ans Tageslicht befördern wird ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6