Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Viel Rauch um Nichts

Viel Rauch um NichtsJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 1: Viel Rauch um Nichts

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Klaus Fastert führte ein geheimes Doppelleben mit zwei Frauen, zwei Haushalten, zwei Kindern. Im Krankenhaus gibt es eine dramatische Begegnung von Fasterts ahnungslosen Partnerinnen Julia und Luise. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen