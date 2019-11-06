Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Viel Rauch um Nichts
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Klaus Fastert führte ein geheimes Doppelleben mit zwei Frauen, zwei Haushalten, zwei Kindern. Im Krankenhaus gibt es eine dramatische Begegnung von Fasterts ahnungslosen Partnerinnen Julia und Luise. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12