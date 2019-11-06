Staffel 7Folge 10vom 06.11.2019
Lauter LügenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Lauter Lügen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Vor ihrem Tod möchte die sterbenskranke Zuchthäuslerin Ilka Dux ihren Sohn noch einmal sehen. Das bringt ihre Schwester, bei der der Junge aufwächst, in arge Erklärungsnot ... Währenddessen beschäftigt sich die Notaufnahme mit einem kleinen Hund, der sich nicht vertreiben lassen will. Braucht sein Herrchen etwa ärztliche Hilfe? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12