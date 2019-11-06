Staffel 7Folge 11vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 11: Warten auf Johnny
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem Unfall leidet Kirsten Gerlach unter Gedächtnisverlust, was ihrem Gatten Claudius offenbar ganz recht ist. Als Kirsten ihr Gedächtnis wiederfindet, ist sie verzweifelt: Sie hat eine sehr wichtige Verabredung verpasst. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1