Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Warten auf Johnny

Warten auf JohnnyJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 11: Warten auf Johnny

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach einem Unfall leidet Kirsten Gerlach unter Gedächtnisverlust, was ihrem Gatten Claudius offenbar ganz recht ist. Als Kirsten ihr Gedächtnis wiederfindet, ist sie verzweifelt: Sie hat eine sehr wichtige Verabredung verpasst. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen