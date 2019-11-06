Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 12vom 06.11.2019
Weiber

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Weiber

Folge vom 06.11.2019Ab 12

Landwirt Stritzel ist so enttäuscht über das geplatzte Date mit Chat-Bekanntschaft Claudia, dass er sich betrinkt und mit dem Auto verunglückt. Bine und Hans haben Mitleid mit ihm und bewegen die widerstrebende Claudia dazu, in die Klinik zu kommen. Sie gesteht, dass sie die "Landflirt"-Chatseite nur wegen des Überangebots an Männern frequentiert - im wirklichen Leben käme ein Bauer als Partner nie in Frage! Rechte: Sat.1

