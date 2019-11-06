Staffel 7Folge 13vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Lügen haben kurze Beine
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beim Zusammenprall mit einem Streifenwagen verletzt sich Thomas schwer. Am Steuer saß der betrunkene Polizist Krömer - was sein jüngerer Kollege zu vertuschen versucht. Dr. Scheu bringt das Lügengerüst zum Einsturz. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12