Staffel 7Folge 14vom 06.11.2019
Die UnzertrennlichenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Die Unzertrennlichen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schwester Dorothea mischt sich in eine Messerstecherei zwischen Skins und einem Türken ein. Während Hakim mit Fleischwunden davonkommt, stirbt der Skin, den Dorothea die Treppe hinuntergestoßen hat. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12