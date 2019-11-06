Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 14vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Unzertrennlichen

Die UnzertrennlichenJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 14: Die Unzertrennlichen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schwester Dorothea mischt sich in eine Messerstecherei zwischen Skins und einem Türken ein. Während Hakim mit Fleischwunden davonkommt, stirbt der Skin, den Dorothea die Treppe hinuntergestoßen hat. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen