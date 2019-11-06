Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Respekt

RespektJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Respekt

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Straßenjunge Timo ist stolz, dass er sich mit seinem Idol, dem stadtbekannten Kriminellen Krupp, einen Schlagabtausch liefern durfte - auch wenn beide dabei schwer verletzt wurden. Um den Wachmann Bokel, den Krupp angeschossen hat, steht es nicht gut. Er hat innere Blutungen und eine Verletzung der Milz ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen