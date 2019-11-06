Staffel 7Folge 17vom 06.11.2019
Unter DruckJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Unter Druck
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Scheu behandelt den Berufsboxer Mark Bredersen, der sich kurz vor einem wichtigen Kampf an einer Glasscherbe verletzt hat. Als Dr. Scheu die verwundete Hand untersucht, fällt ihm ein unkontrolliertes Zittern auf. Trotz aller Warnungen steigt Bredersen in den Ring. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1