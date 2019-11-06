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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 17vom 06.11.2019
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Unter Druck

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 17: Unter Druck

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Scheu behandelt den Berufsboxer Mark Bredersen, der sich kurz vor einem wichtigen Kampf an einer Glasscherbe verletzt hat. Als Dr. Scheu die verwundete Hand untersucht, fällt ihm ein unkontrolliertes Zittern auf. Trotz aller Warnungen steigt Bredersen in den Ring. Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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