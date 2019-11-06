Staffel 7Folge 18vom 06.11.2019
SternschnuppenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Sternschnuppen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die schüchterne Studentin Julia wollte an diesem Abend auf eine Sternschnuppe warten, um damit ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Doch statt eines Himmelskörpers kam nur ein Golfball geflogen - direkt auf Julias Stirn. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1