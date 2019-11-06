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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 18vom 06.11.2019
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Sternschnuppen

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 18: Sternschnuppen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die schüchterne Studentin Julia wollte an diesem Abend auf eine Sternschnuppe warten, um damit ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Doch statt eines Himmelskörpers kam nur ein Golfball geflogen - direkt auf Julias Stirn. Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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