Staffel 7Folge 19vom 06.11.2019
Ehre und GewissenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Ehre und Gewissen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach dem Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin Marion keimt in Dr. Bennacef der Verdacht, dass er der Vater ihres Sohnes ist. Auf sein Angebot, sie finanziell zu unterstützen und dafür das Kind wenigstens einmal zu sehen, reagiert Marion sehr ausweichend. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12