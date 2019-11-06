Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 20vom 06.11.2019
Ein weiter Weg

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 20: Ein weiter Weg

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als der 16-jährige Milton nach einem Zusammenbruch auf offener Straße ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist schnell klar, dass der junge Mann aus Ghana eine ordentliche Menge Dopingmittel in seinem Blut hat. Anfangs wehren sich Milton und sein deutscher Gastvater noch gegen die Anschuldigungen, doch dann kommt die Wahrheit ans Licht. Rechte: Sat.1

