Staffel 7Folge 20vom 06.11.2019
Ein weiter WegJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 20: Ein weiter Weg
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als der 16-jährige Milton nach einem Zusammenbruch auf offener Straße ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist schnell klar, dass der junge Mann aus Ghana eine ordentliche Menge Dopingmittel in seinem Blut hat. Anfangs wehren sich Milton und sein deutscher Gastvater noch gegen die Anschuldigungen, doch dann kommt die Wahrheit ans Licht. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12