Staffel 7Folge 22vom 06.11.2019
Folge 22: Falsche Hoffnungen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sybille Baumann wird die Nacht nicht überleben - sie hat eine fortgeschrittene Leberzirrhose. Ihr Mann kann sich damit nicht abfinden und kettet sich in der Notaufnahme fest. Er droht, sich mit einer Schreckschusspistole zu erschießen, wenn seine Frau nicht sofort eine Spenderleber bekommt. Rechte: Sat.1
