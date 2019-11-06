Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 22vom 06.11.2019
Falsche Hoffnungen

Folge 22: Falsche Hoffnungen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sybille Baumann wird die Nacht nicht überleben - sie hat eine fortgeschrittene Leberzirrhose. Ihr Mann kann sich damit nicht abfinden und kettet sich in der Notaufnahme fest. Er droht, sich mit einer Schreckschusspistole zu erschießen, wenn seine Frau nicht sofort eine Spenderleber bekommt. Rechte: Sat.1

