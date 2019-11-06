Staffel 7Folge 23vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Notlügen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das von Dr. Scheu gerettete Baby liegt noch immer auf der Säuglingsstation. Großvater Bernd Neubert ist so verzweifelt über den Tod seiner Tochter, dass er seine Enkelin nicht annehmen will. Aus diesem Grund schmieden seine Frau Helen, Dr. Voss und Schwester Dorothea einen Plan ... Swetlana Balizkaya erleidet während eines langen Fluges von St. Petersburg eine Thrombose. Sie wollte den Mann in Hamburg besuchen, mit dem sie ein Kind hat. Doch der gibt vor, verheiratet zu sein. Rechte: Sat.1
