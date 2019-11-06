Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 23vom 06.11.2019
Joyn Plus
Notlügen

NotlügenJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 23: Notlügen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das von Dr. Scheu gerettete Baby liegt noch immer auf der Säuglingsstation. Großvater Bernd Neubert ist so verzweifelt über den Tod seiner Tochter, dass er seine Enkelin nicht annehmen will. Aus diesem Grund schmieden seine Frau Helen, Dr. Voss und Schwester Dorothea einen Plan ... Swetlana Balizkaya erleidet während eines langen Fluges von St. Petersburg eine Thrombose. Sie wollte den Mann in Hamburg besuchen, mit dem sie ein Kind hat. Doch der gibt vor, verheiratet zu sein. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen