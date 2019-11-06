Staffel 7Folge 24vom 06.11.2019
Im Angesicht des TodesJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Im Angesicht des Todes
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf dem Heimflug von einer Afrikareise bemerkt Lutz Krüger plötzlich merkwürdige körperliche Beschwerden, die auf eine Virusinfektion hindeuten könnten. Nach der Landung verschlimmern sich die Symptome rapide - Lutz muss sofort ins Krankenhaus! Da nicht auszuschließen ist, dass es sich um einen tödlichen Virus handelt, stellt Dr. Voss die Notaufnahme unter Quarantäne. Banges Warten auf die Untersuchungsergebnisse zerrt an den Nerven von Patienten und Ärzten ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12