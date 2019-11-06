Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 24vom 06.11.2019
Joyn Plus
Im Angesicht des Todes

Im Angesicht des TodesJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 24: Im Angesicht des Todes

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf dem Heimflug von einer Afrikareise bemerkt Lutz Krüger plötzlich merkwürdige körperliche Beschwerden, die auf eine Virusinfektion hindeuten könnten. Nach der Landung verschlimmern sich die Symptome rapide - Lutz muss sofort ins Krankenhaus! Da nicht auszuschließen ist, dass es sich um einen tödlichen Virus handelt, stellt Dr. Voss die Notaufnahme unter Quarantäne. Banges Warten auf die Untersuchungsergebnisse zerrt an den Nerven von Patienten und Ärzten ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen