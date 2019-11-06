Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 7Folge 25vom 06.11.2019
Familienverhältnisse

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Familienverhältnisse

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Eva Claasen wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ihr Vater kommt mit einer Schusswunde in die Klinik. Er hat seine Familie vor 20 Jahren wegen einer anderen Frau verlassen, und Eva hatte keinerlei Kontakt mehr zu ihm. Als Olga Naumann, die Tochter aus zweiter Ehe, das Krankenhaus betritt und erfährt, dass Eva ihre Halbschwester ist, versucht sie den Kontakt zu intensivieren, aber Dr. Claasen reagiert abweisend ... Rechte: Sat.1

